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28 окт 2021

Представлен обновленный Mitsubishi Outlander PHEV

Представлен обновленный Mitsubishi Outlander PHEV
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня японский концерн представил второе поколение своего подзаряжаемого кроссовера. Среди важных новшеств – увеличенный запас хода на электрической тяге

Давайте начнем осмотр модели с экстерьера. Впрочем, здесь нет чего-то уникального, так как Outlander PHEV построен на базе обычного кроссовера четвертого поколения, соответственно, экстерьер гибридного SUV идентичен внешности стандартной модели. Исключения заключаются лишь в дополнительном лючке, за которым скрывается «гнездо» зарядного устройства.  В интерьере же появилась новая приборная панель. Важный нюанс – впервые гибрид предлагается в семиместном исполнении.

Переходим к техническим компонентам. Бензиновый двигатель здесь остался прежним – объемом 2.4-литра. Правда, ему слегка повысили мощность – до 133 лошадиных сил (ранее -128 лошадиных сил).  Совокупная мощность электрических двигателей (здесь их два) увеличилась на семьдесят пять лошадиных сил (до 252 лошадиных сил). Увеличилась и емкость аккумулятора, правда, производитель не приводит точных значений. Сообщается лишь то, что запас хода на электричестве увеличился до 87 километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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