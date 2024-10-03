Гибридный Mitsubishi Outlander получил обновление

Японская марка Mitsubishi представила обновленную версию кроссовера Outlander. Пока показали только гибридную модификацию, которая получила не только изменения в дизайне, но и в технике

Обновленному кроссоверу досталась более емкая батарея на 22,7 кВт*ч. Ее запас хода на электротяге достигает 86 км. Напомним, что предыдущая 20-киловаттная батарея обеспечивала 60 км дальности хода в электрическом режиме. Кроме этого, автомобилю увеличили объем топливного бака до 53 л. В связи с этим максимальный запас хода в гибридном режиме подрос до 844 км.

Как и прежде, под капотом располагается 2,4-литровый мотор мощностью 134 л.с. и 203 Нм крутящего момента. Он работает в паре с двумя электромоторами на 114 л.с. и 134 л.с. спереди и сзади соответственно. Суммарная мощность - 302 л.с.

Главные обновления во внешности сосредоточены в передней части. Здесь расположилась решетка радиатора с иным рисунком и активными заслонками. Также изменилась светодиодная подпись фонарей, а 20-дюймовые колесные диски получили новый дизайн. Внутри установлен более крупный 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и появилась аудиосистема Yamaha с 8 или 12 динамиками в зависимости от комплектации.

