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11 фев 2019

Фургон Mitsubishi Outlander

Фургон Mitsubishi Outlander
Автор фото: фирма-производитель

Англия- необычная страна, ибо практика превращения кроссоверов в коммерческие автомобили имеет там бешеную популярность. Рецепт прост- взять обычный автомобиль, выкинуть задний ряд сидений и наглухо заклеить окна- фургон готов.

Именно так и произошло с Mitsubishi Outlander. Интересный факт - в  коммерческую версию решили превратить не обычную версию кроссовера, а его гибридный аналог Outlander PHEV. По всей вероятности, создатели хотели максимально понизить стоимость владения. Дело в том, что подобные псевдофургончики имеют низкую ставку налогообложения по сравнению с обычными автомобилями. В данном случае, гибрид лишь повысит экономию для своего владельца.

Надо отдать должное, практичности у автомобиля хватает. Учитывая то, что заднего ряда сидений в Outlander Commercial нет, его владелец получает ровную грузовую площадку длиной 1650 мм, шириной 1000 мм и высотой 800 мм. В компании говорят, что грузоподъемность такого «фургона» составляет 510 кг. Силовую установку оставили без изменений. Она состоит из 2,4-литрового бензинового двигателя, двух электромоторов (по одному на каждой оси) и блока литий-ионных батарей. Суммарная мощность — 163 л.с. 

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авто.ру

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