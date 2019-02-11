Фургон Mitsubishi Outlander

Англия- необычная страна, ибо практика превращения кроссоверов в коммерческие автомобили имеет там бешеную популярность. Рецепт прост- взять обычный автомобиль, выкинуть задний ряд сидений и наглухо заклеить окна- фургон готов.

Именно так и произошло с Mitsubishi Outlander. Интересный факт - в коммерческую версию решили превратить не обычную версию кроссовера, а его гибридный аналог Outlander PHEV. По всей вероятности, создатели хотели максимально понизить стоимость владения. Дело в том, что подобные псевдофургончики имеют низкую ставку налогообложения по сравнению с обычными автомобилями. В данном случае, гибрид лишь повысит экономию для своего владельца.

Надо отдать должное, практичности у автомобиля хватает. Учитывая то, что заднего ряда сидений в Outlander Commercial нет, его владелец получает ровную грузовую площадку длиной 1650 мм, шириной 1000 мм и высотой 800 мм. В компании говорят, что грузоподъемность такого «фургона» составляет 510 кг. Силовую установку оставили без изменений. Она состоит из 2,4-литрового бензинового двигателя, двух электромоторов (по одному на каждой оси) и блока литий-ионных батарей. Суммарная мощность — 163 л.с.