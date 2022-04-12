Mitsubishi Outlander признан одной из самых безопасных машин в мире

Популярный японский кроссовер достойно прошел национальные краш-тесты JNCAP, заработав пять звезд. Примечательно, в испытаниях участвовал гибридный Outlander PHEV.

Японские краш-тесты считаются одними из самых строгих в мире. Местные эксперты крайне придирчиво оценивают и необходимое количество подушек безопасности, и наличие вспомогательных систем. Условно говоря, автомобиль не сможет получить максимальные пять звезд, если, к примеру, он не оснащен системой экстренного торможения с распознаванием препятствий.

Впрочем, как мы уже упомянули, Mitsubishi смог занять верхние строчки рейтинга. С набором активных систем безопасности здесь оказался полный порядок - присутствует и, уже упомянутая, система экстренного торможения, и адаптивный круиз-контроль с контролем полосы движения, и система контроля слепых зон. Кроме того уже в базе машина оснащена семью подушками безопасности - это также повлияло на высокую оценку экспертов.

Что касается самого краш-теста, то JNCAP проводит два фронтальных удара — на скорости 64 км/ч с 40-процентным деформируемым перекрытием, а также на скорости 55 км/ч о недеформируемый барьер с 100-процентным перекрытием. Кроме того, протокол включает боковой краш-тест. Outlander "разбился" достойно, среди важных особенностей испытатели отметили, что клетка кузова практически не получила повреждений.