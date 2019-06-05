Представлен обновленный Nissan Navara

Новый пикап получил модернизированную подвеску, усовершенствованный дизельный двигатель, новую коробку передач

Внешне автомобиль практически не изменился, зато внутри он получил целое множество новшеств. Обновленный Nissan Navara. Мощность осталась на прежнем уровне - 163 или 190 л.с., однако крутящий момент вырос до 425 ньютон-метра.

Кроме того, автомобилю стала доступна совершенно новая шестиступенчатая механическая коробка передач с увеличенными передаточными числами и более коротким ходом. Плюс ко всему, вместо барабанных тормозов сзади применили дисковые механизмы, что повысило эффективность торможения. Произошли изменения и в подвеске - в задней «многорычажке» применили новые пружины, что на 25 мм увеличило дорожный просвет сзади. Максимально допустимая нагрузка выросла на 45 килограммов.