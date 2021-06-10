Nissan отказывается от Navara в Европе

Японский концерн закроет свой завод в испанской Барселоне, где производят среднеразмерный пикап Navara D23 для европейского рынка. В чем причина?

Она проста – слабый спрос на модель. В то же время Nissan аккуратно обходит этот пункт, заявляя, что в Европе в целом упал спрос на пикапы: Производство текущего поколения Nissan Navara для европейских рынков завершится после того, как завод в Барселоне прекратит работу в декабре 2021-го, продажи же завершатся в течение 2022 года» - приводит заявление компании портал Automotive news.

Что характерно, Nissan мог бы спасти модель на рынке старого света, наладив импорт из Тайланда, но по какой-то причине руководство не стало идти на такой шаг. К слову, в России Navara не продавалась, зато здесь присутствовал его немецкий аналог – Mercedes-Benz X-Class, но успеха эта модель также не сыскала.