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10 июн 2021

Nissan отказывается от Navara в Европе

Nissan отказывается от Navara в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн закроет свой  завод в испанской Барселоне, где производят среднеразмерный пикап Navara D23 для европейского рынка. В чем причина?

Она проста – слабый спрос  на модель. В то же время Nissan аккуратно обходит этот пункт, заявляя, что в Европе в целом упал спрос на пикапы: Производство текущего поколения Nissan Navara для европейских рынков завершится после того, как завод в Барселоне прекратит работу в декабре 2021-го, продажи же завершатся в течение 2022 года» - приводит заявление компании портал Automotive news.

Что характерно, Nissan мог бы  спасти модель на рынке старого света, наладив импорт из Тайланда, но по какой-то причине руководство не стало идти на такой шаг.  К слову, в России Navara не продавалась, зато здесь присутствовал его немецкий аналог – Mercedes-Benz X-Class, но успеха эта модель также не сыскала.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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