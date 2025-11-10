Новый Nissan Navara создали на базе Mitsubishi Triton

Компания Nissan готовит новое поколение пикапа Navara. Оказалось, что следующая генерация перешла на платформу Mitsubishi Triton и получила от модели силовые установки и подвеску

Внешне пикап сохранит фирменный стиль Nissan. У него появится новая передняя часть кузова с фирменной решеткой радиатора, рельефным капотом и оригинальной оптикой. Задняя часть во многом повторяет Triton.

Модель получит 2,4-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 201 л.с. Производитель также планирует выпуск гибридной модификации и версии Pro-4X Warrior, разработанной совместно с инженерной компанией Premcar. Не исключено, что в будущем появится и спортивная модификация под брендом Nismo.

Пикап будет предлагаться в нескольких версиях кузова – от коммерческих шасси до модификации с двойной кабиной. Старт продаж запланирован на первую половину 2026 года.

