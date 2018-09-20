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20 сен 2018

На пикапе Nissan Navara к звёздам!

На пикапе Nissan Navara к звёздам!
Автор фото: фирма-производитель

На выставке коммерческой техники и транспортных средств в Ганновере представлен необычный экземпляр

Компания Ниссан построила специальную машину для астрономов. Автомобиль сконструирован на базе пикапа Ниссан Наварра. Он имеет раздвижную крышу и специальный прицеп, в котором размещается оборудование для астрономических наблюдений. Модель названа Dark Sky Concept.

Для установки телескопа предусмотрена площадка и специальные упоры, фиксирующие её неподвижно на грунте. Разработчики продумали и другие детали астрономической специфики, такие как дополнительный аккумулятор, штатные места для стандартных средств и инструментов. Машина имеет повышенный дорожный просвет и 20-ти дюймовые колёса, обеспечивая высокую проходимость на пересечённой местности.

Навигация, электронные помощники, обзорные камеры – всё на самом высоком уровне. Даже предусмотрено движение в полуавтоматическом режиме.

Компания пока не сообщает детали о планах по производству таких машин и возможной цене.

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При написании новости использовалась информация:
RuNews24, Автоновости дня

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