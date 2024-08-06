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6 авг 2024

Nissan Frontier обновили дизайн и оснастили новой мультимедийкой

Nissan Frontier обновили дизайн и оснастили новой мультимедийкой
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Frontier. Автомобиль получил доработки в дизайне и в оснащении

Узнать рестайлинговую модель можно по иной решетке радиатора и более массивным бамперам. Версии Pro-X и Pro-4X дополнительно получили черные вставки на кузове и оригинальные 17-дюймовые колесные диски. Также пикап можно окрасить в новый оранжевый цвет Afterburn Orange. Множество доработок есть и внутри. На передней панели установлен 12,3-дюймовый экран (ранее был 9-дюймовый) информационно-развлекательной системы. Есть теперь поддержка как Apple CarPlay, так и Android Auto. Обновилась и система камер кругового обзора, которая теперь способна отображать происходящее вокруг автомобиля на скоростях до 20 км/ч.

Как и раньше, Frontier оснащен 3,8-литровым V6 мощностью 310 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Отмечается, что у обновленного пикапа увеличены буксировочные способности от 3000 кг до 3240 кг.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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