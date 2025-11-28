Nissan представил новый пикап Frontier Pro

Это первая модель Nissan, полностью разработанная и произведенная в Китае. В дальнейшем пикап будет поставляться на зарубежные рынки. Стартовая цена в Китае составляет 169 900 юаней (1,87 млн рублей)

Frontier Pro будет предложен в бензиновой, дизельной и гибридной версиях. Последний внешне будет отличаться иной решеткой радиатора, более сложной светодиодной оптикой и бамперами. Длина пикапа – 5520 мм, а колесная база – 3000 мм. Салон рассчитан на 5 человек. Внутри имеется полностью цифровая приборная панель, крупный центральный тачскрин мультимедийной системы и аудиосистема JLA с 12 динамиками.

Бензиновая версия получила 2,0-литровый мотор на 258 л.с., а дизельная – 2,3-литровый агрегат на 190 л.с. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Модификация PHEV оснащена 1,5-литровым мотором и одним электродвигателем. Суммарная мощность – 429 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге – 135 км (по циклу CLTC).