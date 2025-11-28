Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2025

Nissan представил новый пикап Frontier Pro

Nissan представил новый пикап Frontier Pro
Автор фото: фирма-производитель

Это первая модель Nissan, полностью разработанная и произведенная в Китае. В дальнейшем пикап будет поставляться на зарубежные рынки. Стартовая цена в Китае составляет 169 900 юаней (1,87 млн рублей)

Frontier Pro будет предложен в бензиновой, дизельной и гибридной версиях. Последний внешне будет отличаться иной решеткой радиатора, более сложной светодиодной оптикой и бамперами. Длина пикапа – 5520 мм, а колесная база – 3000 мм. Салон рассчитан на 5 человек. Внутри имеется полностью цифровая приборная панель, крупный центральный тачскрин мультимедийной системы и аудиосистема JLA с 12 динамиками.

Бензиновая версия получила 2,0-литровый мотор на 258 л.с., а дизельная – 2,3-литровый агрегат на 190 л.с. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Модификация PHEV оснащена 1,5-литровым мотором и одним электродвигателем. Суммарная мощность – 429 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге – 135 км (по циклу CLTC).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Frontier Pro (2026)

Nissan представил новый пикап Frontier Pro

28 ноября 2025
Nissan 350Z

Nissan 350Z превратили в спорткар в стиле киберпанк

21 ноября 2025
Nissan Navara (2021)

Новый Nissan Navara создали на базе Mitsubishi Triton

10 ноября 2025
Nissan Skyline

Nissan возвращает Skyline: спортивный седан займет место между Z и GT-R

31 октября 2025
Nissan Elgrand (2027)

Nissan Elgrand спустя 15 лет получил обновление

30 октября 2025
Nissan Frontier (2025)

Nissan Frontier обновили дизайн и оснастили новой мультимедийкой

06 августа 2024

 Новости Nissan Frontier

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 1 4