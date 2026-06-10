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10 июн 2026

Nissan не откажется от двигателей V6

Nissan не откажется от двигателей V6
Автор фото: фирма-производитель

В компании заявили, что именно такие силовые агрегаты остаются важной частью ее идентичности и конкурентного преимущества

Старший менеджер по продуктовому планированию Nissan Брент Хейган отметил, что внутри компании даже появился собственный девиз: “We’re too V6 to quit”, что можно перевести как “Мы слишком V6, чтобы от него отказываться”. По его словам, история марки тесно связана с 6-цилиндровыми двигателями, которые использовались на таких моделях, как GT-R, Xterra, Frontier и Pathfinder.

Сегодня большинство среднеразмерных пикапов уже перешли на 4-цилиндровые двигатели. В 2026 году такие агрегаты стали базовыми для Chevrolet Colorado, Ford Ranger и Toyota Tacoma. Среди них на рынке выделяется Nissan Frontier со своим традиционным V6. По словам Хейгана, все больше владельцев автомобилей других марок обращают внимание на Frontier именно из-за атмосферного 6-цилиндрового двигателя.

Под капотом актуального Nissan Frontier установлен атмосферный двигатель VQ38 объемом 3,8 литра. Его мощность составляет 310 л.с. и 381 Нм крутящего момента. Независимо от комплектации мотор работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.
 

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