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6 авг 2020

Автомобиль будет сам делиться энергией

Автомобиль будет сам делиться энергией

Японская компания Nissan развивает новую технологию, которая позволит сэкономить на платной парковке

Идея о том, что электромобили могут не только получать энергию, но и отдавать ее обратно, не нова. Многие производители электромобилей (в том числе и Tesla) разрабатывают экосистемы, которые позволят «заправлять» машину по ночам используя дешевые тарифы и обратно отдавать энергию в дневное время.

Однако Nissan решил пойти дальше. Впервые в мире владельцы электромобилей смогут отдавать энергию от своих батарей обратно в сеть в качестве оплаты за стоянку! Пока подобная услуга доступна только в выставочном центре Nissan в Йокогаме. Можно предположить, что в будущем подобная технология появится на многих платных парковках — водители электрокаров смогут выбирать как им удобнее платить: деньгами или электричеством. И учитывая, что с каждым годом электромобили получают все более емкие аккумуляторы, не исключено, что последний способ оплаты станет весьма популярным.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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