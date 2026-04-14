14 апр 2026

Nissan показала тизер нового Skyline

Компания Nissan анонсировала новое поколение спортивного седана Skyline. Модель получила узнаваемый дизайн, вдохновленный предыдущей генерацией, и 450-сильный двигатель V6

На опубликованных изображениях можно заметить фирменные парные круглые светодиодные фары, которые также являлись примечательным элементом дизайна модели в предыдущих поколениях. Форма передней части кузова станет более угловатой и визуально напоминает Nissan Fairlady Z, но с более минималистичной оптикой.

Примечательно, что под брендом Nissan модель не появится на некоторых рынках, включая США. Для этого региона готовится аналогичная версия под маркой Infiniti, которая будет отличаться немного другим дизайном. Предполагается, что автомобиль может выйти под названием Q50 или Q60.

Сообщается, что новый Nissan Skyline оснащен двигателем V6 объемом 3,0 литра с двойным турбонаддувом. В версии для Infiniti его мощность может достигать 450 л.с. При этом заявлена версия с «механикой» и задним приводом. Больше информации появится перед презентацией модели, которая состоится до конца года.
 

