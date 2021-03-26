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26 мар 2021

Будущие владельцы Nissan Z будут стоять на распутье

Будущие владельцы Nissan Z будут стоять на распутье
Автор фото: фирма-производитель

Новый Nissan Z будет предлагаться в двух исполнениях. Одно будет ориентировано на комфорт, а другое – на спорт

С японских форумов начинают поступать интересные подробности о будущем спорткаре Nissan. Пользователь с ником Houston.Z35 раскрыл практически полную спецификацию автомобиля. Итак, начнем с мотора. Под капотом нового Nissan Z расположится 400-сильный мотор V6 cдвойным турбонаддвувом. Мотор этот не новый, его уже устанавливают на Infiniti Q60. Трансмиссий будет две – механика от модели 370Z, либо автомат от Mercedes-Benz. 9G-Tronic тоже известен – он с 2014 года устанавливается на целый ряд немецких моделей, включая SL, CLS, GLC.

Важное уточнение – автомобиль будет предлагаться с двумя пакетами опций. Первый относится к ходовой части и включает в себя тормоза Brembo или усиленные стабилизаторы. Второй пакет направлен на комфорт и безопасность. В него войдут кресла с вентиляцией, кожаная отделка салона и набор водительских ассистентов. В то же время Houston.Z35 заявляет, что оба пакета можно будет совместить.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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