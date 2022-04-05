Дилеров Nissan оштрафовали за навязывание дополнительного оборудования

Хотелось бы сказать, что эта история произошла в России, но, к сожалению, у нас по-прежнему продают Solaris за три миллиона рублей, закладывая в такую высокую стоимость копеечные услуги вроде установки сигнализации, которая умелыми руками дилера превращается в обязательную услугу, и предлагается втридорога

Справедливость же восторжествовала в США, где суд Аризоны обязал нескольких дилеров Nissan выплатить крупные штрафы в размере пятисот тысяч долларов (на каждого дилера) за навязывание дополнительного оборудования и введение в заблуждение клиентов путем использования недобросовестной рекламы.

Ситуация простая – дилер указывал в рекламном объявлении один ценник, а когда клиент приезжал в салон, то ему уже озвучивали другие цифры, предлагая купить машину с дополнительным оборудованием или услугами. Если клиент пытался отказаться от всего этого, то ему просто не продавали машину.

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович признает, что рынок может испытывать колебания, однако это не освобождает дилеров от ответственности за выставление недостоверных ценников в качестве рекламы. По его словам, жители штата «заслуживают честного и прозрачного опыта покупки автомобиля». Отметим, что дилеры продолжают отрицать свою вину.

