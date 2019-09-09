Глава Nissan подает в отставку из-за денег

На фоне недавних скандалов с финансовыми махинациями, президент компании, Хирото Саикава, намерен покинуть свой пост

Агентство Kyodo сообщает, что конкретные сроки его отставки и будущий преемник не определены. Отмечается, что Саикава таким образом хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту, в чем он ранее признался.

Сообщается, что размер соответствующих бонусных выплат в Nissan определялся из расчета уровня стоимости акций компании — такую систему в японском автомобильном концерне ввели исходя из желания стимулировать руководство предпринимать более активные действия, направленные на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

Кроме того Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Топ-менеджерам были предъявлены обвинения в финансовых махинациях.