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18 сен 2019

Глава Nissan совершил бизнес-харакири

Глава Nissan совершил бизнес-харакири

Глава японского концерна Nissan Motor Хирото Саикава покинул свой пост, но сохранил свою честь. Временным главой марки назначен Ясухиро Ямаути. Новый глава концерна будет выбран в октябре 2019 года

Напомним, что в ходе внутреннего расследования выяснилось, что г-н Саикава в 2013 г. назначал себе завышенные премии в размере 47 миллионов иен. Кроме этого, топ-менеджера и ряд других высокопоставленных служащих обвинили в том, что они воспользовались так называемым правом «переоценки акций», получив в качестве вознаграждения дополнительные средства от завышенной рыночной стоимости ценных бумаг.

Что же касается нового главы компании, то человеку, который получит эту должность, придется  серьезно постараться. Его главными задачами станут выравнивание прибыльности компании и улучшения ее партнерских отношений с французской Renault.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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