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17 дек 2018

Япония не прощает

Япония не прощает

Есть вероятность, что точку в скандальном деле Карлоса Гона уже не поставят никогда. Казалось бы, официальные обвинения были вынесены, однако японской стороне этого оказалось мало, и теперь под удар попала семья печально известного менеджера

Концерн Nissan подал очередной иск уже в бразильский суд, в отношении старшей сестры Гона -  Клодин Бишара де Оливейре. Собственно, претензии в данном случае схожи - незаконное обогащение. Официально детали не раскрываются, однако есть мнение, что г-жа де Оливейре занимала должность консультанта в компании Nissan. При этом зарплату она получала, не выполняя условий контракта, который был с ней заключен еще в 2002 году.

Куда более интересная ситуация развивается с дочерью  менеджера, Кэролайн. Ей, как и отцу, был предъявлен иск с требованием ареста квартиры в Рио-де-Жанейро и всех находящихся там вещей. В ней якобы могут содержаться доказательства злоупотреблений Карлоса Гона. Адвокат задержанного в Японии топ-менеджера заявил, что представители Nissan, получившие доступ в квартиру после ареста, могли подкинуть компрометирующие документы и предметы.

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