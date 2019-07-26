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26 июл 2019

Компания Nissan подтвердила планы по сокращению модельного ряда и персонала

Компания Nissan подтвердила планы по сокращению модельного ряда и персонала
Автор фото: фирма-производитель

Марка Nissan опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2019 финан­сового года (апрель-июнь): он демонстрирует самые низкие результаты за последние десять лет. Одно­временно с этим компания официально объявила о намерении провести массовые сокращения персонала и урезать модельный ряд.

За конечную точку было выбрано 31 марта 2023 года. По достижению этой даты Nissan расстанется с 12 500 сотрудниками на 14 заводах по всему миру. Под сокращения попадут те предприятия, на которых зафиксированы низкие показатели эффективности. Сокращение рабочих мест может затронуть и российский офис компании. У Nissan под Санкт-Петербургом расположены исследова­­тельский центр и завод мощностью 100 тысяч машин в год, на котором выпуска­ются кроссо­веры QashqaiX-Trail и Murano. В прошлом году на предприятии произведено 56 525 автомобилей.

В результате всех сокращений компания урежет около девяти процентов всех рабочих мест (138 тысяч человек). К этому же сроку Nissan уменьшит производственные мощности на 10 процентов, сократит модельную линейку как минимум на те же 10 процентов и сосредоточится на наиболее прибыльных моделях. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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