Компания Nissan подтвердила планы по сокращению модельного ряда и персонала

Марка Nissan опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2019 финансового года (апрель-июнь): он демонстрирует самые низкие результаты за последние десять лет. Одновременно с этим компания официально объявила о намерении провести массовые сокращения персонала и урезать модельный ряд.
За конечную точку было выбрано 31 марта 2023 года. По достижению этой даты Nissan расстанется с 12 500 сотрудниками на 14 заводах по всему миру. Под сокращения попадут те предприятия, на которых зафиксированы низкие показатели эффективности. Сокращение рабочих мест может затронуть и российский офис компании. У Nissan под Санкт-Петербургом расположены исследовательский центр и завод мощностью 100 тысяч машин в год, на котором выпускаются кроссоверы Qashqai,
В результате всех сокращений компания урежет около девяти процентов всех рабочих мест (138 тысяч человек). К этому же сроку Nissan уменьшит производственные мощности на 10 процентов, сократит модельную линейку как минимум на те же 10 процентов и сосредоточится на наиболее прибыльных моделях.