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10 мар 2021

Компьютерная игра рассекретила Nissan 400Z

Компьютерная игра рассекретила Nissan 400Z

Внешность этого спорткара уже всем известна благодаря шпионским фото и макетам прототипа «Proto-Z». Однако, технические характеристики были раскрыты только сейчас. Причём это произошло весьма необычным образом

Геймеры всего мира могут порадоваться - компьютерные игры показали свою состоятельность и важность для современной жизни. Во всяком случае, теперь по ним можно изучать характеристики будущих серийных спорткаров. Именно так и произошло с Nissan 400Z.

Да машину раскрыли в игре Project Cars 3. Согласно игровым данным, 400Z получит двигатель с мощностью в 450 лошадиных сил! Раскрыты и другие характеристики вроде веса или габаритов . В первом случае мы можем наблюдать цифру в 1475 килограмм. Что касается размеров, то здесь картина следующая: длина, ширина и высота 400Z составляют 4382, 1850 и 1310 мм соответственно.

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Drom

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