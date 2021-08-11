Автомобильный портал Motorpage
11 авг 2021

Nissan анонсировал новый спорткар

Nissan анонсировал новый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

На официальном YouTube-канале марки Nissan появился анонс видеотрансляции, посвящённой премьере нового спорткара от подразделения Nismo

К сожалению, заставка не дает ни малейшей возможности понять – какую именно машину нам собираются показывать.  Есть только дата презентации  – 17 августа. Впрочем, наши европейские коллеги уже успели сделать несколько догадок.

Наиболее интересная версия предлагается изданием Сarcoops, согласно которой нам покажут модернизированный хэтчбек Nissan Note Aura. Тому есть и косвенное подтверждение – журналисты пропустили несколько изображений из заставки через специальный редактор, и пришли к выводу, что  форма и габариты продемон¬стриро¬ванного на фото бампера (единственное, что можно разглядеть) соответствуют элементу, который устанавливается на Note Aura. Из-за отсутствия четкого понимания модели, сложно сказать какие именно доработки будут с ней произведены. Впрочем, через несколько дней нам все расскажут. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Pathfinder (2022)

Nissan Pathfinder едет в Россию

22 июля 2021

Nissan представил заряженную Navara

02 июля 2021

Nissan представил раллийный Juke

25 июня 2021
Nissan Note Aura

Nissan Note породил новую модель

16 июня 2021
Nissan Skyline

Nissan откажется от производства седанов

15 июня 2021
Nissan Navara IV (D23)

Nissan отказывается от Navara в Европе

10 июня 2021

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль
Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) на прогулку с домашним питомцем
Тест драйв
06 августа 2021

Volkswagen Taos
"На прогулку с домашним питомцем"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 3 6