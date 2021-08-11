Nissan анонсировал новый спорткар

На официальном YouTube-канале марки Nissan появился анонс видеотрансляции, посвящённой премьере нового спорткара от подразделения Nismo

К сожалению, заставка не дает ни малейшей возможности понять – какую именно машину нам собираются показывать. Есть только дата презентации – 17 августа. Впрочем, наши европейские коллеги уже успели сделать несколько догадок.

Наиболее интересная версия предлагается изданием Сarcoops, согласно которой нам покажут модернизированный хэтчбек Nissan Note Aura. Тому есть и косвенное подтверждение – журналисты пропустили несколько изображений из заставки через специальный редактор, и пришли к выводу, что форма и габариты продемон¬стриро¬ванного на фото бампера (единственное, что можно разглядеть) соответствуют элементу, который устанавливается на Note Aura. Из-за отсутствия четкого понимания модели, сложно сказать какие именно доработки будут с ней произведены. Впрочем, через несколько дней нам все расскажут.