Nissan будет продавать европейцам только гибриды и электрокары

Через пару лет в Европе заработает новый экологический стандарт Евро-7, который еще более ужесточает нормы выбросов. Автомобильным компаниям придется сильно постараться, чтобы адаптировать свои моторы под новые ограничения

Безусловно, процесс модернизации является сравнительно дорогостоящим, и не все компании хотят нести такие издержки. К примеру Nissan уже с 2023 года откажется от продаж машин с ДВС в Европе, оставив на рынке лишь гибриды и электрокары. Марка уже скорректировала все производственные планы.

Пока Nissan имеет в Европе только пять электрифицированных моделей. Это гибридные кроссоверы Juke Hybrid и Qashqai e-Power, электрический паркетник Nissan Ariya, хэтчбек Nissan Leaf и фу…