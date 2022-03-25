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25 мар 2022

Nissan будет продавать европейцам только гибриды и электрокары

Nissan будет продавать европейцам только гибриды и электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Через пару лет в Европе заработает новый экологический стандарт Евро-7, который еще более ужесточает нормы выбросов. Автомобильным компаниям придется сильно постараться, чтобы адаптировать свои моторы под новые ограничения

Безусловно, процесс модернизации является сравнительно дорогостоящим, и не все компании хотят нести такие издержки. К примеру Nissan уже с 2023 года откажется от продаж машин с ДВС в Европе, оставив на рынке лишь гибриды и электрокары. Марка уже скорректировала все производственные планы.

Пока Nissan имеет в Европе только пять электрифицированных моделей. Это гибридные кроссоверы Juke Hybrid и Qashqai e-Power, электрический паркетник Nissan Ariya, хэтчбек Nissan Leaf и фу…

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