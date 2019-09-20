Nissan готовит «горячий» пикап

Компания Nissan опубликовала тизер обновленного пикапа Titan. Публичный дебют модели состоится на ежегодной Ярмарке штата Техас

«Подогрев», в основном, коснется внешности. Сообщается, что новый Titan станет еще более агрессивным: обзаведется новыми фарами с С-образными ходовыми огнями и решеткой радиатора с крупными ячейками. Внедорожная версия PRO-4X впервые получит «горячий» логотип с акцентами лавово-красного цвета.

К сожалению, о технических изменениях пока нельзя сказать ничего точного. Известно лишь, что модель сохранит 5,6-литровый двигатель V8, выдающий «в базе» 395 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента. Правда, какую степень форсировки получит двигатель- не ясно. К слову, мотор будет также сочетаться с семиступенчатым автоматом. Что касается внедорожной версии, то для нее заявлены амортизаторы Bilstein и задний дифференциал с электронной блокировкой.