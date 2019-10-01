Nissan готовит электрическую новинку с национальным колоритом

На автосалоне в Токио Nissan представит компактный концепт IMk, который выполнен с оглядкой на традиционную японскую стилистику

Разговор об этом концепте стоит начать с дизайна. Достаточно взять официальную информацию, чтобы понять вектор вдохновения создателей концепта. Внешний вид и пропорции IMk отражают эстетику минимализма, опираясь на новую философию дизайна Nissan, называемую Timeless Japanese Futurism (не подвластный времени японский футуризм). Приняв простоту традиционного японского дизайна, экстерьер характеризуется плавными линиями. Тщательно используемые японские мотивы добавляют изысканность и интригу. Если говорить конкретнее, то, например, кузов машины окрашен в медный цвет — дизайнеры говорят, что такой оттенок японцы используют с древних времен. Облик передней решетки и задних светодиодных фонарей должен напомнить зрителю деревянную решетчатую раму, которая издревле использовалась в местной архитектуре.

Что касается техники, то Nissan IMk пока не раскрываются. Единственное, известно лишь то, что концепт обладает «максимально низким» центром тяжести, а силовая установка «обеспечивает превосходное ускорение и высокую отзывчивость», что особенно необходимо в городском потоке.