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6 май 2020

Nissan готовится к уходу с европейского рынка

Nissan готовится к уходу с европейского рынка

Компания Nissan в скором времени объявит об уходе из Европы, выяснило агентство Reuters. Согласно новой стратегии японской марки, она сосредоточится на приоритетных рынках, в числе которых США, Япония и Китай

Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, рассказал изданию собеседник, знакомый с планами компании. По его словам, одним из ее главных пунктов станет укрепление позиции бренда на североамериканском рынке за счет обновления модельной линейки и расширения дилерской сети. Вместе с тем компания намерена снизить конкуренцию и увеличить сотрудничество с партнерами по альянсу – Renault и Mitsubishi.

Источник подчеркнул, что автопроизводитель сократит расходы на исследования и разработки в 2020 году по сравнению с 2019 годом, а освободившиеся ресурсы направит на «приоритетные рынки и основные продукты». «Nissan не просто снижает затраты, а рационализирует текущие операции, тем самым закладывая фундамент на будущее», – цитирует собеседника Reuters.

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