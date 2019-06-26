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26 июн 2019

Nissan грозит крупный штраф из-за Карлоса Гона

Nissan грозит крупный штраф из-за Карлоса Гона

Бывшего главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в том, что он переложил на компанию свои личные потери от неудачных инвестиций

Как сообщает японское информагентство Kyodo, компанию Nissan в ближайшее время могут оштрафовать на 22 млн. долларов. Такие санкции грозят концерну за допущение махинаций его бывшего руководителя Карлоса Гона. На данный момент этот вопрос изучает комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке.

Топ-менеджера подозревают в том, что он переложил на Nissan свои личные потери от неудачных инвестиций. При этом в комиссии считают, что руководство концерна знало об этих махинациях. Окончательное решение по этому вопросу будет принято министерством финансов страны.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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