Nissan и Renault поругались окончательно

Новый президент Nissan отверг идею слияния с Renault, однако выступил за сохранение альянса компаний вместе с Mitsubishi.

Макото Учида (Makoto Uchida) на своей первой пресс-конференции отверг возможность слияния с Renault. «Мы не ведем с ними разговоров об объединении. Хотелось бы вести деятельность, сохраняя независимость наших компаний», — заявил он в интервью телеканалу NHK. Вместе с этим Макото Учида выступил за сохранение и укрепление альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. «Этот союз необходим для достижения надежных результатов. С Renault мы стали равноправными партнерами еще двадцать лет назад, наша компания сильно выросла благодаря такому альянсу, основанному на взаимном уважении и сотрудничестве», — цитирует его ТАСС.

Учида выступил за создание компании, где можно будет высказывать мнения, отличные от позиции руководства. Он хочет сделать ставку на полную прозрачность и восстановление доверия к корпорации. Напомним, что Макото Учида вступил в должность президента Nissan Motor первого декабря. До этого он занимал в ней место старшего исполнительного директора.