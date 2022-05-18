Nissan Juke превратили в гоночный болид

На базе серийного Juke Hybrid компания Nissan построила «гоночный внедорожник» в духе Datsun 240Z.

Глядя на автомобиль, возникают ассоциации, что данная машина прекрасно бы смотрелась в рамках каких-нибудь раллийных гонок. Вся эта атрибутика – капот с двумя прожекторами, каркас безопасности, экспедиционный багажник, внедорожная резина, буквально говорит нам о предназначении машины.

Впрочем, одним декором здесь дело не ограничилось. Инженеры Nissan установили на машину модифицированную подвеску с увеличенным дорожным просветом и большим ходом амортизаторов. Примечательно, но силовую установку (116-сильный гибрид на основе атмосферного мотора 1.6) трогать не стали, так что данная машина по большому счету является шоу-каром.