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14 авг 2024

Nissan Kicks с традиционным полным приводом выходит на американский рынок

Nissan Kicks с традиционным полным приводом выходит на американский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan вывела на американский рынок субкомпактный кроссовер Kicks нового поколения. Цены стартуют от 23 220 долларов, что только на 490 долларов дороже уходящей версии

Вне зависимости от комплектации Nissan Kicks оснащается 2,0-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 143 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре только с вариатором. По умолчанию автомобиль имеет передний привод, но за доплату в 1650 долларов можно установить механический полный привод с муфтой, передающей крутящий момент на задние колеса.

Новому Nissan Kicks освежили дизайн и доработали оснащение. Здесь появились более крупные экраны приборной панели и мультимедийной системы. Также были улучшены функции ассистентов помощи водителю и добавлены системы Apple CarPlay и Android Auto.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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