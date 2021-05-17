Nissan начал продажи новых Qashqai и Nissan X-Trail

Новый – это, конечно же, громко сказано. Ни внешность, ни технические характеристики кроссоверов не изменились. Так чем же здесь бравировать? Отвечаем – опциями!

Новые опции весомы. Так, например, на автомобилях появилась система автономного вождения ProPILOT. Фактически, ProPILOT – это вспомогательный комплекс управления автомобилем, который помогает водителю выполнять следующие действия на автомагистрали: поддержание заданной водителем скорости и дистанции до впередиидущей машины, удержание в центре полосы, остановка в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться.

Еще одно нововведение – интерактивная связь с автомобилями через мобильное приложение Nissan Connect Services. Это целый комплекс сервисов, который позволяет получать информацию об использовании автомобиля в приложении смартфона с помощью возможностей телематики. Приложение Nissan Connect Services дает возможность дистанционно управлять многими функциями автомобиля и отслеживать их. Например, запускать двигатель или отслеживать местонахождение.