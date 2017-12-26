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26 дек 2017

Nissan объявил о массовом отзыве автомобилей в России

Nissan объявил о массовом отзыве автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Под конец года российское отделение Nissan объявило о самом масштабном за год отзыве автомобилей: в сервисы официальных дилеров пригласят владельцев 127 738 Nissan Note и Nissan Tiida, произведенных в период с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

Этот отзыв как и многие другие организован из-за дефектных подушек безопасности Takata. Крупнейший поставщик этих систем безопасности использовал в пиропатронах дешевый нитрат аммония. Он теряет стабильность при высокой влажности и/и температуре. В итоге пиропатрон самопроизвольно взрывается, а в водителя или пассажира летят железные осколки, которые можно сравнить со шрапнелью.

Традиционно при сервисных кампаниях дилеры свяжутся с владельцами автомобилей и пригласят их для бесплатного ремонта. На автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя.

В общей сложности в мире уже отозвано или будет отозвано около 100 миллионов (!) автомобилей с дефектными подушками Takata. Недавно компания Honda уведомила власти об очередном погибшем человеке из-за данного дефекта. Это стало 19 зарегистрированной смертью от подушек Takata. Кроме того, во всем мире дефектными подушками ранено около 150 человек.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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