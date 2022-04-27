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27 апр 2022

Nissan обновил Patrol Nismo

Nissan обновил Patrol Nismo
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Nissan Patrol Nismo пережил очередное, хотя и не очень крупное, обновление. Техническое оснащение автомобиля осталось прежним, зато список опционального оборудования был пересмотрен.

Давайте сразу разберемся с агрегатами. Итак, обновленный Patrol Nismo предлагается с 428-сильным шестилитровым бензиновым мотором V8, который работает в паре с 7-ступенчатым автоматом.  До сотни этот тяжелый внедорожник способен разогнаться за шесть с половиной секунд, а его максимальная скорость составляет 220 километров в час.

Теперь про изменения. Во-первых, машина получила новую мультимедийную систему с 11-дюймовым дисплеем. Внешне рестайлинговый SUV можно отличить по новому углепластиковому обвесу.

При написании новости использовалась информация:
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