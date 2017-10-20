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20 окт 2017

Nissan остановил заводы в Японии

Nissan остановил заводы в Японии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan накануне получила письмо из Минтранса после чего приняла решение остановить производство на всех своих заводах в Японии. Собственно, сам Минтранс не настаивал на остановке производства, а просто уведомил компанию, что провел расследование и установил, что финальный контроль продукции зачастую проводили не те люди, которые для этого сертифицированы.

Выяснилось, что произведенные транспортные средства иногда направлялись не на пункт финального контроля, а на другие линии, например, «Автономная проверка» или «Проверка товарного вида». В итоге, отметки в чек-листы ставили неуполномоченные на это сотрудники Nissan.

В Nissan назвали эту проблему критической и остановили производство на две недели. За это время на заводах будет изменена схема контроля, а посты финальной проверки вообще отделены от основного производства.

Кроме того, Nissan отзовет 34 тыс. автомобилей, выпущенных за последний месяц (в том числе для экспортных рынков) и 1,16 миллиона автомобилей с внутреннего рынка Японии. В Nissan говорят, что это обойдется компании в 225 миллионов долларов.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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