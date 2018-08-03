Сегодня у Nissan на российском рынке есть всего две легковые модели: седан Almera, который принято относить к бюджетному и суперкар GT-R. Но вскоре компания полностью сосредоточится на кроссоверах

Производство седанов Nissan Almera будет свернуто в октябре этого года. При этом в самой компании говорят, что создадут складские запасы, которые позволят продавать эту модель до весны следующего года. После этого в линейке останутся только кроссоверы и купе GT-R, продажи которого носят единичный характер.

Соглашение с АвтоВАЗом, который собирал Nissan Almera, прекращено в июле этого года. Причем Nissan выплатил 1,8 миллиарда рублей компенсации российскому автогиганту.

В самой компании говорят, что хотят сосредоточиться на сегменте SUV в связи с его перспективностью и постоянным ростом продаж кроссоверов. Но дело в том, что Nissan Almera большим спросом и не пользовалась. Машина, внешне являющаяся копией японского Bluebird Sylphy базируется на платформе B0 и стоит от 677 тысяч рублей. Конкуренты либо дешевле, либо лучше оснащены.