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6 сен 2022

Nissan отказался от модели March, но Micra будет жить!

Nissan отказался от модели March, но Micra будет жить!
Автор фото: фирма-производитель
Чтобы не возникло путаницы, поясним - March и Micra - это, по сути, одна и та же модель, только первая предназначена для внутреннего рынка Японии, а вторая - для глобального.
Собственно, Micra продолжат производить, но Micra уйдет в прошлое - спрос на машину в Японии упал так что автопроизводитель принял решение завершить жизненный цикл модели досрочно - идеологического преемника у автомобиля тоже не будет.
 
Занятный факт, если в Японии за этот год продали восемь тысяч "Марчей", то соплатформенного компактвэна Note - более 90 тысяч. Отметим, японский автопроизводитель сокращает расходы во имя реконфигурации в одного из крупнейших производителей электромобилей. До 2030 года Nissan рассчитывает выпустить 15 новых чисто электрических моделей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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