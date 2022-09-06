Nissan отказался от модели March, но Micra будет жить!

Чтобы не возникло путаницы, поясним - March и Micra - это, по сути, одна и та же модель, только первая предназначена для внутреннего рынка Японии, а вторая - для глобального.

Собственно, Micra продолжат производить, но Micra уйдет в прошлое - спрос на машину в Японии упал так что автопроизводитель принял решение завершить жизненный цикл модели досрочно - идеологического преемника у автомобиля тоже не будет.