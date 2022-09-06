Nissan отказался от модели March, но Micra будет жить!

Чтобы не возникло путаницы, поясним - March и Micra - это, по сути, одна и та же модель, только первая предназначена для внутреннего рынка Японии, а вторая - для глобального.
Собственно, Micra продолжат производить, но Micra уйдет в прошлое - спрос на машину в Японии упал так что автопроизводитель принял решение завершить жизненный цикл модели досрочно - идеологического преемника у автомобиля тоже не будет.
Занятный факт, если в Японии за этот год продали восемь тысяч "Марчей", то соплатформенного компактвэна Note - более 90 тысяч. Отметим, японский автопроизводитель сокращает расходы во имя реконфигурации в одного из крупнейших производителей электромобилей. До 2030 года Nissan рассчитывает выпустить 15 новых чисто электрических моделей.