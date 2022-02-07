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7 фев 2022

Nissan отказался от разработки новых ДВС

Nissan отказался от разработки новых ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Японский автогигант Nissan прекратит разработку двигателей внутреннего сгорания для всех стран, кроме США, сообщает Nikkei. Компания сфокусируется на электрокарах.

Интересно, что производитель не собирается закрывать заводы по производству моторов. На предприятиях будет произведена оптимизация штата рабочего персонала, а вся их деятельность будет направлена на совершенствование существующих двигателей внутреннего сгорания. В то же время представители Nissan заявляют, что серьезных сокращений проводиться не будет.

В США разработка новых моторов будет продолжена. Там спрос на традиционные двигатели по-прежнему высок. В большой степени это связано с сегментом грузового транспорта, где Nissan занимает высокие позиции. Отметим, что Nissan первым из крупных японских брендов отказался от разработки ДВС.

При написании новости использовалась информация:
Nikkei

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