Nissan показал концепт «заряженного» хэтчбека

Компания Nissan показала концептуальный электрический спортивный хэтчбек под индексом 20-23

В самом названии автомобиля зашифрован не только год создания концепта, но также и 20-летний юбилей собственной дизайн-студии в Лондоне и традиционное для компании число 23, которое на японском звучит как «нисан».

На изображениях видно, что художники вдохновлялись автомобилями марки MINI. Это выражается в пропорциях кузова и округленной форме светодиодных фар. Из интересных дизайнерских решений можно отметить выпуклые колёсные арки, массивные бампера и достаточно крупное антикрыло над дверью багажника. Информации о технических характеристиках и габаритах автомобиля нет. Известно только то, что хэтчбек украшен 21-дюймовыми дисками. В интерьере чувствуется спортивный дух: руль имеет форму штурвала как в Формуле-1, сиденья имеют развитую боковую поддержку, а также отсутствует какая-либо мультимедийная система.