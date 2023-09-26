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26 сен 2023

Nissan показал концепт «заряженного» хэтчбека

Nissan показал концепт «заряженного» хэтчбека
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan показала концептуальный электрический спортивный хэтчбек под индексом 20-23

В самом названии автомобиля зашифрован не только год создания концепта, но также и 20-летний юбилей собственной дизайн-студии в Лондоне и традиционное для компании число 23, которое на японском звучит как «нисан».

На изображениях видно, что художники вдохновлялись автомобилями марки MINI. Это выражается в пропорциях кузова и округленной форме светодиодных фар. Из интересных дизайнерских решений можно отметить выпуклые колёсные арки, массивные бампера и достаточно крупное антикрыло над дверью багажника. Информации о технических характеристиках и габаритах автомобиля нет. Известно только то, что хэтчбек украшен 21-дюймовыми дисками. В интерьере чувствуется спортивный дух: руль имеет форму штурвала как в Формуле-1, сиденья имеют развитую боковую поддержку, а также отсутствует какая-либо мультимедийная система.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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