Nissan показал прототип 400Z

Порой на презентациях автомобилей происходят интересные события. Так, например, вам могут показать автомобиль, который никто не должен был увидеть.

Ровно та же самая ситуация произошла на недавней интернет-презентации Nissan. Казалось бы, нам показывали новый Pathfinder и Frontier, однако, на видео-трансляции можно было разглядеть и кое-что еще – таинственный серо-зеленый спорткар.

Силуэт машины появился в кадре всего на пару секунд, однако и этого хватило журналистам, чтобы построить целую массу теорий. Самая интересная из них заключается в том, что в Nissan готовятся представить прототип серии «Z» с индексом 400, который должен стать заменой легендарной 370-й модели.