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5 фев 2021

Nissan показал прототип 400Z

Nissan показал прототип 400Z
Автор фото: фирма-производитель

Порой на презентациях автомобилей происходят интересные события. Так, например, вам могут показать автомобиль, который никто не должен был увидеть.

Ровно та же самая ситуация произошла на недавней интернет-презентации Nissan. Казалось бы, нам показывали новый Pathfinder и Frontier, однако, на видео-трансляции можно было разглядеть и кое-что еще – таинственный серо-зеленый спорткар.

Силуэт машины появился в кадре всего на пару секунд, однако и этого хватило журналистам, чтобы построить целую массу теорий. Самая интересная из них  заключается в том, что в Nissan готовятся представить прототип серии «Z» с индексом 400, который должен стать заменой легендарной 370-й модели.

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