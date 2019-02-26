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26 фев 2019

Nissan покажет в Женеве новый кроссовер

Nissan покажет в Женеве новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о концептуальной модели IMQ. Название, в котором буквы IM отсылают к стратегии Intelligent Mobility, а Q, вероятно, говорит о сегменте, производитель запатентовал в Европе зимой прошлого года

О новинке пока ничего не известно. На единственном тизере видно, что внешность IMQ выполнена в стиле представленных ранее концептов: приподнятого седана IMs и кроссовера IMx Kuro. Не исключено, что новый вседорожник также получит электрическую силовую установку и продвинутый автопилот.

С технической точки зрения автомобиль может быть похожим на недавно представленный кроссовер Nissan IMs, который производитель предпочитает называть «спортивным седаном повышенной комфортности». Концепт оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 483 лошадиные силы (800 Нм). На одном заряде автомобиль способен проезжать около 600 километров. Из интересных технологических решений стоит отметить систему автономного управления ProPILOT. Вполне возможно, что она также будет представлена и на новом кроссовере IMQ.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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