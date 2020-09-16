Nissan представил долгожданный спорткар Proto Z

На шоу в Йокогаме наконец-то показали преемника 370Z, но серийный автомобиль, который появится в следующем году, внешне будет минимально от него отличаться

Облик Z Proto разработан под руководством старшего вице-президента по дизайну Nissan Альфонсо Альбайса, в экстерьере автомобиля можно найти сходство с прошлыми моделями Z-серии. Пропорции кузова с длинным капотом и ниспадающей линией крыши — это дань первому Datsun 240Z поколения S30 (1969 год). Круглые фары с двумя полукруглыми секциями ДХО и нарочито грубая, прямоугольная по форме решетка радиатора — это тоже отсылка к поколению S30.

Силовой агрегат расположен продольно. В прототипе применяется 3,0-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом — это двигатель от люксового купе Infiniti Q60, то есть развивает 400 л.с. Мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП и задним приводом. Известно, что новый Z будет иметь заметно меньшую снаряженную массу, чем Q60, который весит 1825 кг, то есть у спорткара Nissan ожидается еще более высокая энерговооруженность.