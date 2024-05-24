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24 май 2024

Nissan представил духи с запахом сакуры и жженой резины

Nissan представил духи с запахом сакуры и жженой резины
Автор фото: фирма-производитель

Японцы продолжают удивлять своими креативными решениями. В этот раз отличилась компания Nissan, представив духи с запахом сакуры и жженой резины. Такое сочетание ароматов получило название «Smell My Dust», что в переводе на русский «Почувствуй мою пыль»

Данный парфюм был создан в сотрудничестве с китайской парфюмерной компанией. Состав не раскрывается, но по некоторым данным, он по-настоящему может содержать в себе частицы шинной пыли от гоночных болидов Nissan. Пока цены на такой флакончик не раскрываются.

Анонс духов был сделан в преддверии гонки Формулы-Е в Шанхае, которая состоится на этих выходных. Вероятно, компания таким образом хочет привлечь внимание к предстоящей гонке, в первую очередь среди молодежи, у которой в почете духи с необычными ароматами.

При написании новости использовалась информация:
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