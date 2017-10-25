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25 окт 2017

Nissan представил электрический кроссовер

Nissan представил электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Токио компания Nissan представила концепт электрического кроссовера IMx. Машина создана на новой платформе, предназначенной специально для электромобилей. Ее создали в Renault-Nissan-Mitsubishi и к 2022 году на ней будет базироваться около 70% всех электромобилей альянса.

Так что концепт IMx, это не кроссовер, построенный на базе Leaf второго поколения, который использует все же старую, пусть и модернизированную платформу. Кроссовер оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось), их суммарная мощность составляет 423 л.с., максимальный крутящий момент — 700 Нм. Но, что самое важное, блок батарей позволит проехать ему на одной зарядке до 600 километров.

Кроссовер оснащен системой автономного вождения последнего поколения самого высокого уровня. Если полностью передать управление автомобилем электронике, то руль тут убирается, высвобождая дополнительное пространство в салоне. Впрочем, водитель может управлять машиной и самостоятельно. Приборная панель здесь «панорамная» и представляет собой проекцию, растянувшуюся не только по лобовому стеклу, но и затрагивающие боковые.

Дизайн кроссовера действительно пересекается с новым Leaf: затемненные задние стойки, множество аэродинамических приспоблений. У концепта распашные двери и отсутствуют средний стойки: на серийной машине они, скорее всего, будут, да и двери будут традиционными.

В Nissan не говорят о том, станет ли iMX серийным. Но то, что электрический кроссовер появится в гамме японской компании понятно уже сегодня. Причем, ждать не так уж и долго: производство машины должно быть налажено до 2020 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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