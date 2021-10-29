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29 окт 2021

Nissan представил Pathfinder для путешественников

Nissan представил Pathfinder для путешественников
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро в Лас-Вегаса пройдет известное тюнинг-шоу Sema. Его особенность заключается в том, что там принимают участие не только известные ателье и частные лица, но и сами автопроизводители, которые стараются привозить особые версии своих серийных автомобилей. Сегодня мы поговорим про компанию Nissan и ее модернизированный Pathfinder.

Nissan Project Overland Pathfinder получил существенно доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein, увеличившими дорожный просвет на 50 миллиметров. Также машину оборудовали колесами с внедорожной резиной, обвесом из неокрашенного поликарбоната и дополнительной светодиодной балкой на крыше. Отметим, что штатный 3.5-литровый мотор на 284 лошадиные силы оставили без изменений.

Зато кардинально был переоборудован салон. Фактически, автомобиль превратили в настоящий дом на колесах путем установки специального модуля в багажный отсек. В него входят мобильная кухня и двухспальная кровать.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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