Nissan представил Pathfinder для путешественников

Совсем скоро в Лас-Вегаса пройдет известное тюнинг-шоу Sema. Его особенность заключается в том, что там принимают участие не только известные ателье и частные лица, но и сами автопроизводители, которые стараются привозить особые версии своих серийных автомобилей. Сегодня мы поговорим про компанию Nissan и ее модернизированный Pathfinder.

Nissan Project Overland Pathfinder получил существенно доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein, увеличившими дорожный просвет на 50 миллиметров. Также машину оборудовали колесами с внедорожной резиной, обвесом из неокрашенного поликарбоната и дополнительной светодиодной балкой на крыше. Отметим, что штатный 3.5-литровый мотор на 284 лошадиные силы оставили без изменений.

Зато кардинально был переоборудован салон. Фактически, автомобиль превратили в настоящий дом на колесах путем установки специального модуля в багажный отсек. В него входят мобильная кухня и двухспальная кровать.