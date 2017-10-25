В компании Nissan задумались о том, чтобы сделать пикап Titan, который создавался для рынка Северной Америки глобальной моделью. Представители компании заявили, что среди рынков для модели видят Китай, Австралию, страны Ближнего Востока и Россию.

Большие пикапы, к которым относится и Titan, популярные в Северной Америке, но не пользуются спросом на других рынках, сплошь состоящих из мегаполисов и маленьких городков, с их узкими дорогами и вечными пробками. Но в ряде стран большие пикапы могли бы неплохо продаваться, так как там нет такой проблемы.

Небольшим намеком на то, что Titan может появиться на других, кроме Северной Америки, говорит и тот факт, что в альянсе Renault-Nissan он относится в введенье отделения легкой коммерческой техники.

Впрочем, причина возможного вывода Nissan Titan на рынки других стран может скрываться не только в желании занять новую нишу. В Северной Америке этот пикап не пользуется большой популярностью. За первые девять месяцев этого года в США было продано 35 549 Nissan Titan. Сравните это с 658 636 пикапами Ford F-Series… Впрочем, показывая более чем трехкратный прирост продаж Nissan Titan является одной из самых динамично продающихся моделей на североамериканском рынке.