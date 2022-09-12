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12 сен 2022

Nissan продлил простой своего конвейера в Санкт-Петербурге

Nissan продлил простой своего конвейера в Санкт-Петербурге
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan продлила срок приостановки конвейера своего завода в Санкт-Петербурге: автомобили здесь не будут выпускать как минимум до конца нынешнего года.

Официально причины продления простоя не уточняются, но инсайдеры говорят, что все происходит из-за глобальных логистических сбоев и проблем с поставками запчастей. Собственно, по этой причине завод и был изначально остановлен, правда, планы по длительности простоя на три недели превратились в многомесячную задержку.

Отметим, администрация города отметила, что руководство завода не увольняет сотрудников, и продолжает им выплачивать не менее двух третей заработной платы.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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