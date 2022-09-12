Nissan продлил простой своего конвейера в Санкт-Петербурге

Компания Nissan продлила срок приостановки конвейера своего завода в Санкт-Петербурге: автомобили здесь не будут выпускать как минимум до конца нынешнего года.

Официально причины продления простоя не уточняются, но инсайдеры говорят, что все происходит из-за глобальных логистических сбоев и проблем с поставками запчастей. Собственно, по этой причине завод и был изначально остановлен, правда, планы по длительности простоя на три недели превратились в многомесячную задержку.

Отметим, администрация города отметила, что руководство завода не увольняет сотрудников, и продолжает им выплачивать не менее двух третей заработной платы.