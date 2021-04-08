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8 апр 2021

Nissan работает над новым электрическим кроссовером

Nissan работает над новым электрическим кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн начал разработку нового кроссовера на платформе Ariya. По размерам машина будет сопоставима с Nissan Juke

Пока эти данные ничем не подтверждаются, кроме заявлений продакт-менеджера европейского подразделения концерна Николя Бозека, который считает, что сегмент кроссоверов класса B сейчас очень востребован на европейском рынке, и выпуск электромобиля такого фактора попросту оправдан. Как уже было сказано ранее, новинку построят на базе среднеразмерного кроссовера Ariya. Причем, как сообщает Autocar, платформа будет несколько укорочена, дабы удержать машину в необходимых габаритах. При этом внутри новинка будет гораздо просторнее того же самого Juke.

Что касается технической  составляющей, то по умолчанию автомобиль будет иметь передний привод. Альтернатива в виде полного привода, конечно же, будет присутствовать, но лишь в качестве опций. Информации о двигателях и батареях, к сожалению, нет.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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