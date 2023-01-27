Nissan Sakura продемонстрировал высокий уровень безопасности

Есть расхожее мнение, что кей-кары не обладают достаточным уровнем безопасности водителей и пассажиров. Впрочем, недавние краш-тесты Nissan Sakura опровергают его

Судите сами - Sakura набрала 88,31 балла из 100 возможных за пассивную безопасность, 8 из 8 за эффективность системы вызова экстренных служб. За превентивную безопасность автомобиль заработал 88 баллов из 90 максимальных. Учитывая, что кей-кару поставили почти максимум баллов по всем испытаниям (188 из 199), Nissan Sakura удостоилась максимального рейтинга в пять звезд. Отметим, что далеко не все полноразмерные автомобили (даже премиального сегмента) способны на такое.

К слову, у Sakura есть соплатформенный "собрат" - Mitsubishi eK X EV. Его рейтинг тоже составляет пять звезд, правда по системам превентивной безопасности микровэн все же уступил пару баллов модели от Nissan.