К Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио, компания Nissan представит новый электромобиль, запас хода которого будет составлять до 550 километров

Об этом заявил технический директор департамента разработки электромобилей компании Казуо Ядзияма. По его словам на новой модели будут применены технические и стилистические решения, который были продемонстрированы в 2015 году на примере концепт-кара Nissan IDS. Первый прототип электромобиля с блоком батарей емкостью 60 киловатт-часов уже проходит испытания.

«Мы разработали прототип, способный проехать до 550 километров. При этом он обладает такими же габаритами и размерами салона, что и модель Leaf текущего поколения», - заявил Ядзима в интервью агентству Nikkei.

Кроме того, Ядзима подтвердил информацию о том, что новое поколение Nissan Leaf будет представлено до конца этого года. Электромобиль получит более емкие батареи, которые позволят увеличить запас хода от одной зарядки с нынешних 280 км до 400 км.

Власти Японии обязали местных производителей представить к Олимпийским играм 2020 года экологически чистые транспортные средства, которые должны быть оснащены технологиями автономного вождения.