Автомобильный портал Motorpage
4 май 2017

Nissan создаст электромобиль с запасом хода в 500 километров

Nissan создаст электромобиль с запасом хода в 500 километров
Автор фото: фирма-производитель

К Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио, компания Nissan представит новый электромобиль, запас хода которого будет составлять до 550 километров

Об этом заявил технический директор департамента разработки электромобилей компании Казуо Ядзияма. По его словам на новой модели будут применены технические и стилистические решения, который были продемонстрированы в 2015 году на примере концепт-кара Nissan IDS. Первый прототип электромобиля с блоком батарей емкостью 60 киловатт-часов уже проходит испытания.

«Мы разработали прототип, способный проехать до 550 километров. При этом он обладает такими же габаритами и размерами салона, что и модель Leaf текущего поколения», - заявил Ядзима в интервью агентству Nikkei.

Кроме того, Ядзима подтвердил информацию о том, что новое поколение Nissan Leaf будет представлено до конца этого года. Электромобиль получит более емкие батареи, которые позволят увеличить запас хода от одной зарядки с нынешних 280 км до 400 км.

Власти Японии обязали местных производителей представить к Олимпийским играм 2020 года экологически чистые транспортные средства, которые должны быть оснащены технологиями автономного вождения.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Nikkei

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Gripz Concept 2015

Новое поколение Nissan Juke представят осенью

04 мая 2017
Nissan Smart Shield

В Nissan изобрели глушилку для мобильников

03 мая 2017
Nissan Terrano 2017

Nissan обновил Terrano для России

03 мая 2017
Nissan GT-R Nismo 2017

Nissan выведет модели Nismo на все основные рынки

26 апреля 2017
Nissan Rogue (X-Trail)

Nissan показал гусеничный кроссовер

11 апреля 2017
Nissan Murano 2016

Nissan отзывает автомобили в России

07 апреля 2017

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 уроки мастерства Тест драйв
03 мая 2017

Land Rover Discovery
"Уроки мастерства"
Chery Tiggo 5 - chery tiggo 5 2016 макияж
Тест драйв
28 апреля 2017

Chery Tiggo 5
"Макияж"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"
Volkswagen Golf - volkswagen golf 2003 пять из семи
Вторичный рынок
26 апреля 2017

Volkswagen Golf
"Пять из семи"

Написано новостей:

1 8 7 8 2