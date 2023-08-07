Nissan Titan уходит в отставку

Японская компания Nissan подтвердила планы о прекращении производства пикапа Nissan Titan к лету 2024 года

Последние несколько лет компания возлагала большие надежды на возвращение популярности грузовика, но этого так и не случилось. Фактически, самым лучшим годом по продажам Nissan Titan стал 2005. Тогда было реализовано 87 тыс. экземпляров, несмотря на планы ежегодно продавать по 100 тыс. штук. Ожидается, что на место Titan придут два электромобиля, названия которых пока не оглашаются.

Последнее поколение Titan производится с 2015 года, а в 2019 получил рестайлинг. Пикап оснащается бензиновым V8 объемом 5,6 л. Мощность - 400 л.с. Крутящий момент - 562 Нм. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Привод - передний или полный.