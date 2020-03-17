Nissan ударился в подписку

Японский концерн решил последовать трендам и запустил свой собственный сервис подписки на автомобили. Сервис, на данный момент, доступен лишь на домашнем рынке

Nissan запустил в Японии сервис подписки ClickMobi. С его помощью можно через интернет заказать новый автомобиль и пользоваться им за фиксированную ежемесячную плату. В нее уже включены все расходы, в том числе страховка, техобслуживание и налоги. Остается только заправляться.

Примечательно, что речь не идет о краткосрочной аренде: клиенты могут выбрать контракт на три, пять или семь лет.На текущий момент можно выбрать одну из четырех моделей: Dayz, Note, Juke и Serena. На все автомобили уже установлены навигационные системы и видеорегистраторы.

Интересно, что в начале этого года сервис предоставления автомобилей по подписке в Японии запустила Honda, а в феврале 2019-го Toyota представила специальную дочернюю компанию Kinto, которая будет заниматься только подпиской.