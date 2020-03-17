Автомобильный портал Motorpage
17 мар 2020

Nissan ударился в подписку

Nissan ударился в подписку

Японский концерн решил последовать трендам и запустил свой собственный сервис подписки на автомобили.  Сервис, на данный момент, доступен лишь на домашнем рынке

Nissan запустил в Японии сервис подписки ClickMobi. С его помощью можно через интернет заказать новый автомобиль и пользоваться им за фиксированную ежемесячную плату. В нее уже включены все расходы, в том числе страховка, техобслуживание и налоги. Остается только заправляться.

Примечательно, что речь не идет о краткосрочной аренде: клиенты могут выбрать контракт на три, пять или семь лет.На текущий момент можно выбрать одну из четырех моделей: Dayz, Note, Juke и Serena. На все автомобили уже установлены навигационные системы и видеорегистраторы.

Интересно, что в начале этого года сервис предоставления автомобилей по подписке в Японии запустила Honda, а в феврале 2019-го Toyota представила специальную дочернюю компанию Kinto, которая будет заниматься только подпиской.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan заявил об остановке производства по всему миру

20 февраля 2020

Nissan закроет два завода и уволит почти пять тысяч человек

30 января 2020

Озвучена дата премьеры нового поколения Nissan Qashqai

28 января 2020

Карлос Гон предсказал банкротство Nissan

23 января 2020

Nissan передаст свои электрические разработки партнерам по альянсу

22 января 2020

Nissan 370Z – преемнику быть!

17 января 2020

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"
JAC T6 - jac t6 2019 при прочих равных условиях
Тест драйв
13 марта 2020

JAC T6
"При прочих равных условиях"
Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев
Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"

Написано новостей:

2 5 4 2 6